О «космической» моде и её связи с «Аэлитой» поведают в Белинке

Через неделю, 18 ноября, в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского пройдёт очередная увлекательная лекция из цикла «3К. Костюм: кино и книги». На сей раз автор цикла искусствовед Любовь Шокурова расскажет о влиянии научной фантастики на моду 1920-х годов.Центральной темой обсуждения станет роман Алексея Толстого «Аэлита», изданный в 1923 году. Это произведение вызвало настоящий фурор в мире моды и дизайна, который ещё больше вырос на следующий год с выходом экранизации. Фильм «Аэлита» запомнился зрителям нескольких поколений новаторской режиссурой, необычными декорациями и футуристическими костюмами, создававшими уникальную атмосферу.Особое внимание во время выступления Любовь Шокурова уделит инновационным костюмам, созданным для советской киноленты. Над визуальным образом картины работали выдающиеся художники, в том числе — Исаак Рабинович и Александра Экстер. В создании костюмов участвовала и знаменитая Надежда Ламанова. Их смелые эксперименты стали настоящим прорывом для своего времени. Сам легендарный фильм Якова Протазанова тоже можно будет посмотреть в рамках лекции.Мероприятие пройдёт в литературной гостиной на третьем этаже основного здания учреждения. На него уже можно зарегистрироваться онлайн. Начало лекции в 18.00.