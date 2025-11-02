Фильмы Свердловской киностудии покажут в рамках Недели уральского кино

«Кобот» — 11 ноября (в Екатеринбурге)

«Сломя голову» — 13 ноября (в Верхней Пышме)

«Лакрифагия» — 15 ноября (в Екатеринбурге)

«Втроем» — 15 ноября (в Екатеринбурге)

«Наперекор» — 16 ноября (в Екатеринбурге)

«Сломя голову» — 16 ноября (в Екатеринбурге)

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию