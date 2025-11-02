Возрастное ограничение 18+
Фильмы Свердловской киностудии покажут в рамках Недели уральского кино
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
С 11 по 16 ноября в Екатеринбурге и в пяти других городах Свердловской области пройдёт в четвёртый уже раз Неделя уральского кино. Разумеется, в программу фестиваля вошли и картины, снятые на местной киностудии, переживающей своего рода Ренессанс.
После затяжной паузы малокартинья, на Свердловской киностудии вновь активно творят. Чуть ли не каждую неделю появляются новости о запуске или премьере новых фильмов разных жанров. Ну, или о победе какой-либо из них на кинофестивалях. Теперь многие из них смогут бесплатно посмотреть жители Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Нижнего Тагила.
Неделя уральского кино продлится шесть дней и будет насыщена событиями. Зрителей ждут не только кинопоказы, но и творческие встречи с авторами картин: запланированы открытые дискуссии между создателями фильмов и публикой. Но основное, конечно, это кинопоказы игровых, документальных и анимационных лент, снятых за последние годы на студиях Екатеринбурга и Свердловской области. Всего в рамках фестиваля запланировано более 20 сеансов (чтобы попасть на каждый, необходима регистрация). Большая часть показов традиционно пройдёт в большом зале Дома кино.
Фильмы Свердловской киностудии занимают значительную часть фестивальной афиши:
Ну, а с полной программой Недели уральского кино можно ознакомиться на сайте фестиваля.
После затяжной паузы малокартинья, на Свердловской киностудии вновь активно творят. Чуть ли не каждую неделю появляются новости о запуске или премьере новых фильмов разных жанров. Ну, или о победе какой-либо из них на кинофестивалях. Теперь многие из них смогут бесплатно посмотреть жители Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Нижнего Тагила.
Неделя уральского кино продлится шесть дней и будет насыщена событиями. Зрителей ждут не только кинопоказы, но и творческие встречи с авторами картин: запланированы открытые дискуссии между создателями фильмов и публикой. Но основное, конечно, это кинопоказы игровых, документальных и анимационных лент, снятых за последние годы на студиях Екатеринбурга и Свердловской области. Всего в рамках фестиваля запланировано более 20 сеансов (чтобы попасть на каждый, необходима регистрация). Большая часть показов традиционно пройдёт в большом зале Дома кино.
Фильмы Свердловской киностудии занимают значительную часть фестивальной афиши:
«Кобот» — 11 ноября (в Екатеринбурге)
«Сломя голову» — 13 ноября (в Верхней Пышме)
«Лакрифагия» — 15 ноября (в Екатеринбурге)
«Втроем» — 15 ноября (в Екатеринбурге)
«Наперекор» — 16 ноября (в Екатеринбурге)
«Сломя голову» — 16 ноября (в Екатеринбурге)
«Сломя голову» — 13 ноября (в Верхней Пышме)
«Лакрифагия» — 15 ноября (в Екатеринбурге)
«Втроем» — 15 ноября (в Екатеринбурге)
«Наперекор» — 16 ноября (в Екатеринбурге)
«Сломя голову» — 16 ноября (в Екатеринбурге)
Ну, а с полной программой Недели уральского кино можно ознакомиться на сайте фестиваля.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Снег и морозы придут в Свердловскую область в начале недели
02 ноября 2025
02 ноября 2025