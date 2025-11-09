Музыка Баха и Мусоргского прозвучит в высотке Ельцин-центра

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге, в высотном здании Ельцин-центра, состоится вечер фортепианной музыки. В программе концерта — произведения Баха, Бетховена, Георгия Катуара и Модеста Мусоргского.Классические мелодии заполнят пространство кинозала Ельцин-центра в среду, 12 ноября. Этот концерт станет частью осенней серии выступлений лауреатов международных конкурсов. На сей раз за фортепиано сядет талантливый пианист Тимофей Владимиров. Он выпускник Московской консерватории имени П. Чайковского и лауреат II премии престижного конкурса памяти Веры Лотар-Шевченко. С 2023 года музыкант является солистом Санкт-Петербургского Дома музыки, а в его «послужном списке» — сотрудничество с ведущими оркестрами страны, с «Виртуозами Москвы» и знаменитым дирижёром Владимиром Спиваковым.Программа концерта будет разделена на два отделения. В первом прозвучат произведения Баха, а также знаменитая соната Бетховена «Аппассионата». Второе отделение будет посвящено творчеству Георгия Катуара и Модеста Мусоргского. Публика услышит знаменитый фортепианный цикл «Картинки с выставки». Концерт продлится два часа и станет прекрасным подарком для всех ценителей классической музыки.Билеты на мероприятие уже в продаже. Начало концерта — 19.00.