Рок-залу Музея Андеграунда в Екатеринбурге исполняется год
Фото: Вечерние Ведомости
В четверг, 13 ноября, в екатеринбургском Музее Андеграунда будет шумно. Здесь устроят праздник в честь первого года со дня открытия специального рок-зала.
Организаторы праздника обещают насыщенную и разнообразную программу. Начнётся она в пять часов вечера с торжественных речей. И первым слово возьмёт, разумеется, основатель музея Павел Неганов. Следом за ним с поздравительными речами выступят музыканты групп легендарного Свердловского рок-клуба. А уже через полчаса они возьмут в руки инструменты и отыграют концерт в честь сразу двух событий. И если первое событие — это, собственно, годовщина открытия рок-зала, то второе — юбилей Свердловского рок-клуба — широко отметят в следующем, 2026 году. «Андеграундный» концерт, таким образом, можно считать предварительным мероприятием или анонсом грядущего празднования.
Ожидается, что в Музее Андеграунда четверговым вечером выступит также вокалистка Татьяна Смирнягина. Она известна публике как победительница шоу «Перепой звезду». Кроме того, запланированы розыгрыш подарков среди гостей Музея и тематический фуршет от бара «Вечно молодой», курирует который лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.
