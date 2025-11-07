Рок-залу Музея Андеграунда в Екатеринбурге исполняется год

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В четверг, 13 ноября, в екатеринбургском Музее Андеграунда будет шумно. Здесь устроят праздник в честь первого года со дня открытия специального рок-зала.Организаторы праздника обещают насыщенную и разнообразную программу. Начнётся она в пять часов вечера с торжественных речей. И первым слово возьмёт, разумеется, основатель музея Павел Неганов. Следом за ним с поздравительными речами выступят музыканты групп легендарного Свердловского рок-клуба. А уже через полчаса они возьмут в руки инструменты и отыграют концерт в честь сразу двух событий. И если первое событие — это, собственно, годовщина открытия рок-зала, то второе — юбилей Свердловского рок-клуба — широко отметят в следующем, 2026 году. «Андеграундный» концерт, таким образом, можно считать предварительным мероприятием или анонсом грядущего празднования.Ожидается, что в Музее Андеграунда четверговым вечером выступит также вокалистка Татьяна Смирнягина. Она известна публике как победительница шоу «Перепой звезду». Кроме того, запланированы розыгрыш подарков среди гостей Музея и тематический фуршет от бара «Вечно молодой», курирует который лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.