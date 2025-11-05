Возрастное ограничение 18+
Жителям уральской столицы предлагают написать «Екатеринбургский диктант»
Фото: Вечерние Ведомости
Сташее уже традиционным мероприятие «Екатеринбургский диктант» предназначен, прежде всего, для любителей городской истории. В этом году
оно пройдёт 16 ноября в музее истории города.
Задача диктанта — проверить знания об истории и культуре столицы Урала. Участникам предстоит ответить на 20 вопросов, посвященных истории создания и развития Екатеринбурга, а также городской культуре и архитектуре. Организаторы подготовили вопросы о знаковых исторических деятелях и событиях. По каждому вопросу будет предложено несколько вариантов ответов, из которых нужно выбрать правильный.
Специалисты советуют начать подготовку к диктанту заранее. Для этого на сайте ekavedenie.ru создан специальный раздел, где за месяц до «Екатеринбургского диктанта» начали публиковать учебные материалы, которые помогут освежить знаний о Екатеринбурге. На этом же ресурсе можно найти тренировочные тесты.
Принять участие в открытом тестировании могут все желающие старше 14 лет. Запланирован «Екатеринбургский диктант» на 16 ноября. Начало — ровно в полдень.
