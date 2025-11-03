Возрастное ограничение 18+
В екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ повредили арт-объект «Портал»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На арт-объекте «Портал», который находится в екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ, появились царапины. Креативный руководитель паблик-арт-программы «ЧО» Никита Харисов уверен, что объект повредили во время благоустройства парка.
По его словам, если бы команда «ЧО» знала о том, что работы будут проводиться прямо у «Портала», они бы позаботились о защите арт-объекта, но их никто не предупредил. В разговоре с Ura.ru Харисов не исключил того, что повредить объект могли и вандалы, но посетовал на тему того, что если о сохранении наследия не будут думать те, кто благоустраивает город, то не стоит ждать того же от горожан.
В МКУ «Городское благоустройство», заказавшем благоустройство, комментируя ситуацию, подчеркнули, что повреждение арт-объекта подрядчиком – не факт, и предположили, что оно могло произойти гораздо раньше.
В близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное» заявили, что подрядчик восстановит «Портал», отметив, что этот вопрос решается очень просто.
«Судя по коррозии металла под краской, объект могли повредить раньше, чем началось благоустройство. Это будет проверено. В любом случае повреждения не являются критическими и восстанавливаются в рамках косметического ремонта»,
– ответили в организации.
В близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное» заявили, что подрядчик восстановит «Портал», отметив, что этот вопрос решается очень просто.
