Подростков Екатеринбурга послушать «Сердце Уральских гор»

Детский центр «18 –» в Екатеринбурге запускает новую познавательную программу «Сердце Уральских гор». Цикл встреч призван рассказать молодежи об удивительной истории и природе родного края.Мероприятие предназначено для подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Участники узнают много интересной информации о Среднем Урале, о его истории и природе. Что важно — программа включает как аудиторные занятия, так и выездные экскурсии по знаковым местам области.Первое занятие программы «Сердце Уральских гор» запланировано на полдень субботы, 8 ноября. Оно будет посвящено теме «Урал до прихода русских». Следующим этапом станет выездная экскурсия 15 ноября в историко-этнографический парк «Земля предков». Завершит цикл аудиторное занятие 29 ноября на тему «Освоение Урала».Занятия проходят в детском центре по адресу: ул. Бориса Ельцина, 3. Они бесплатные, но требуют предварительной записи по телефону +7 (922) 118-24-87.