Екатеринбуржцев приглашают на выездные экскурсии в Лысьву и Чусовой
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Известный екатеринбургский исследователь и разработчик авторских маршрутов по Уралу Дмитрий Москвин приглашает сограждан отправиться на лицезрение пермского авангарда. Но не в саму Пермь, а в города Лысьва и Чусовой.
Как поясняет Дмитрий Москвин, организуемая им поездка, запланированная с 7 по 9 ноября, — это редкая возможность погрузиться в промышленное и архитектурное наследие заводских городов Урала. В субботу местом изучения станет Лысьва. Экскурсию проведёт местный исследователь Ольга Кожевникова, которая покажет приезжим соцгород Ленинский городок и здания техникума. Также в планах посещение музея каски или музея эмали. Затем группа отправится в деревню Моховляне, где пройдёт программа о старообрядцах с праздничной трапезой. Ну, а вечером запланирован визит на бывший аэродром и поздний ужин с дегустацией плова.
Воскресенье обещает быть не менее насыщенным. Участники посетят рабочий поселок Госстроя и магазин лысьвенской эмалированной посуды. После этого группа отправится в Чусовой на осмотр авангардных зданий. А завершится поездка обедом и выездом в Екатеринбург.
Выезд из Екатеринбурга должен состояться в ближайшую пятницу в 16.00. Повезут экскурсантов на комфортабельном автобусе «Mercedes». Вернуться они должны воскресным вечером к 22.00. На время вылазки проживать участники смогут в гостинице «Ассоль». Но по вопросу бронирования жилья и участия в поездке необходимо проконсультироваться с самим Москвиным, который ждёт вопросов в свой телеграм.
