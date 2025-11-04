На окнах екатеринбургских заброшках появились кошки





– объясняет смысл своей работы автор. «В шорохе исчезающих воспоминаний скрыта вся сложность человеческой природы – стойкость, боль и надежда, переплетённые в один тонкий узор. Призрачные образы в окнах заброшенных домов – как робко горящий свет нашего общего внутреннего мира, нашего общего дома и прошлого. Напоминание, что в душе всегда есть место не только для борьбы, перемен и веры в будущее, но и памяти»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на окнах нескольких заброшенных домов появились нацарапанные изображения кошек. Это уличный проект основателя арт-группы «Злые» Станислава Рика под названием «На душе кошки скребутся».Как пояснил автор арт-объекта в социальных сетях группы, этот проект призван заставить людей «остановиться, присмотреться и переосмыслить свой внутренний мир и его убеждения».В своих социальных сетях группа «Злые» пишет, что это только начало.