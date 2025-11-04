Возрастное ограничение 18+
Известный кинорежиссёр Алексей Федорченко поучит снимать документальное кино
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Кинопроект «Азбука кино» объявил о наборе в уникальную мастерскую для кинематографистов. Её проведет известный режиссёр Алексей Федорченко, который лично будет работать с участниками.
Основной фокус мастерской — работа с черновой версией документального фильма. Это эксклюзивная возможность для молодых авторов довести свой проект до идеала. Участники мастерской получат шанс глубоко проанализировать свой материал вместе с прославленным мастером, детально разобрать структуру и драматургию будущей картины. Особое внимание будет уделено работе над ритмом фильма, что крайне важно для зрительского восприятия.
Занятия будут проходить в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря 2025 года. Площадками для них станут Дом кино и Свердловская киностудия. Подать онлайн-заявку на участие могут молодые режиссёры и монтажёры из России. Главное условие для участия — наличие готовой черновой версии документального фильма. Двум лучшим участникам, прошедшим конкурсный отбор, организаторы мастерской обещают компенсировать расходы на дорогу и проживание в Екатеринбурге.
Приём заявок уже открыт и продлится до строгого дедлайна. Результаты конкурсного отбора будут объявлены 15 ноября 2025 года.
К слову, параллельно с набором в мастерскую Алексея Федорченко начат приём заявок на другие творческие мастерские для начинающих российских кинематографистов. Так, в программу проекта «Азбука кино» вошли занятия по кукольной анимации с Мариной Курчевской, сценарные питчинги и многое другое.
Для справки: Алексей Федорченко — известный российский режиссер и продюсер, работающий в жанрах документального, игрового и артхаусного кино. Широкую известность ему принесла мокьюментари-картина «Первые на Луне» (2005), которая получила премию «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. Его работы, такие как «Небесные жены луговых мари» (2012), «Война Анны» (2018) и «Новые кости» (2023), неоднократно отмечались призами российских и международных кинофестивалей. Федорченко известен своим уникальным авторским стилем, и частым обращением к темам истории, мифологии и памяти. Кинематограф Федорченко, помимо прочего, отличается тонким юмором.
Основной фокус мастерской — работа с черновой версией документального фильма. Это эксклюзивная возможность для молодых авторов довести свой проект до идеала. Участники мастерской получат шанс глубоко проанализировать свой материал вместе с прославленным мастером, детально разобрать структуру и драматургию будущей картины. Особое внимание будет уделено работе над ритмом фильма, что крайне важно для зрительского восприятия.
Занятия будут проходить в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря 2025 года. Площадками для них станут Дом кино и Свердловская киностудия. Подать онлайн-заявку на участие могут молодые режиссёры и монтажёры из России. Главное условие для участия — наличие готовой черновой версии документального фильма. Двум лучшим участникам, прошедшим конкурсный отбор, организаторы мастерской обещают компенсировать расходы на дорогу и проживание в Екатеринбурге.
Приём заявок уже открыт и продлится до строгого дедлайна. Результаты конкурсного отбора будут объявлены 15 ноября 2025 года.
К слову, параллельно с набором в мастерскую Алексея Федорченко начат приём заявок на другие творческие мастерские для начинающих российских кинематографистов. Так, в программу проекта «Азбука кино» вошли занятия по кукольной анимации с Мариной Курчевской, сценарные питчинги и многое другое.
Для справки: Алексей Федорченко — известный российский режиссер и продюсер, работающий в жанрах документального, игрового и артхаусного кино. Широкую известность ему принесла мокьюментари-картина «Первые на Луне» (2005), которая получила премию «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. Его работы, такие как «Небесные жены луговых мари» (2012), «Война Анны» (2018) и «Новые кости» (2023), неоднократно отмечались призами российских и международных кинофестивалей. Федорченко известен своим уникальным авторским стилем, и частым обращением к темам истории, мифологии и памяти. Кинематограф Федорченко, помимо прочего, отличается тонким юмором.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге появился Дом анимации
28 октября 2025
28 октября 2025