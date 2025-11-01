Возрастное ограничение 18+
Благотворительный фонд «ЗооЗащита» в Екатеринбурге теперь ещё и кино показывает
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
Новый проект запускает благотворительный фонд «ЗооЗащита» совместно с культурным пространством «GrouseHall», что на улице Московской в Екатеринбурге. Любителям животных предлагают вместе смотреть кино и обсуждать его.
Разумеется, речь идёт не о просмотре свежих блокбастеров, а о фильмах про животных. На сеансах будут присутствовать эксперты — ветеринары, зоологи, кинологи — которые прокомментируют увиденное со своей, профессиональной точки зрения, и ответят на вопросы зрителей.
Кинопроект, получивший название «ЗооТуса», стартует в только начавшемся ноябре. Уже завтра, 5-го числа, в «GrouseHall» состоится показ фильма «Руби, собака-спасатель». Его обсуждение проведёт специалист по поведению собак Анастасия Вайман. А 19 ноября зрители увидят картину «Все псы попадают в Рай». Анализом поведения героев займется психолог Ольга Колтышева. Начало сеансов запланировано на 19.30. Зарегистрироваться на «ЗооТусу» можно по ссылке.
К слову, «ЗооТусы» проводились благотворительным фондом и ранее, но в формате живых выступлений артистов и комиков. Предполагается, что новый, киноформат, поможет вовлечь ещё больше людей в дело защиты животных. Несёт он также и просветительский характер, а помимо этого позволит собирать средства на лечение и содержание бездомных животных — хоть вход на киносеансы про животных будет бесплатным, желающие смогут оставить посильный вклад в виде донатов.
