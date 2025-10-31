Конец садового сезона в Саду Нурова отметят созданием коллажей и тыквенным супом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сезон садовых работ на Урале подошёл к концу. По этому случаю общественники, создавшие и поддерживающие Сад Нурова в центре Екатеринбурга, проведут «День волшебства».Торжественное закрытие сезона запланировано уже на завтра, 4 ноября. Гостей ждут с 14.00 до 18.00, чтобы совместными усилиями подготовить сад к холодному времени года. Центральным событием «Дня волшебства» станет творческая мастерская под руководством Таисии Белой. Она будет посвящена созданию коллажей в форме «открыток желаний». Участники смогут визуализировать свои мечты и потребности на бумаге. Основные материалы для творчества организаторы предоставят, но не возбраняется захватить с собой в Сад Нурова свои ножницы и клей.Ближе к вечеру, около 17.00 для всех участников праздника начнётся угощение. Магический дуэт «Казан-пати» приготовит согревающий тыквенный суп в казане. К супу гостям предложат безалкогольный глинтвейн и ароматный чай. Наконец, завершит «День волшебства» диджейский сет от @bananisgod420.Организаторы предлагают желающим принять участие в проводах садового сезона приходить в «волшебных» костюмах. И не забывать взять с собой глубокую тарелку под суп, стакан под чай и ложку.Вход на мероприятие свободный. Но создатели и хранители Сада Нурова не откажутся от пожертвований. Собранные средства пойдут на поддержку будущих садовых мероприятий.