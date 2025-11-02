Возрастное ограничение 18+

В Каменске-Уральском не приняли реконструкцию памятника Марксу и Энгельсу после критики горожан

15.39 Понедельник, 3 ноября 2025
Скрин: администрация Каменска-Уральского / vk.com/ku_pressa
В Каменске-Уральском не приняли памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу на бульваре Парижской коммуны.

В администрации города объяснили, что приёмка памятника не состоялась из-за возникших вопросов к его оформлению и подсветке, подчеркнув, что реконструкцию можно будет считать законченной после того, как подрядчик исправит все недочёты.

Издание KU66.ru пишет, что перед этим местные жители раскритиковали обновлённый памятник.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
