Возрастное ограничение 18+

Попить чай по-татарски можно будет через пару дней в доме купцов Агафурова

20.20 Пятница, 31 октября 2025
Фото с ВК-страницы Альфинур Ахуновой
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Известная экскурсовод Альфинур Ахунова приглашает екатеринбуржцев и гостей города на уникальное мероприятие — «Татарское чаепитие». Событие запланировано на ближайшее воскресенье, 2 ноября.

Чаепитие будет посвящено знакомству с богатым татарским наследием Екатеринбурга и состоять будет не только из застолья. Программа мероприятия разделена на две содержательные части, первая из которых представляет собой увлекательную экскурсию по городу. Альфинур Ахунова покажет уцелевшие дома, хранящие татарский след, и расскажет о домах-призраках и их знаменитых владельцах. В числе прочего, участники увидят единственный памятник магометанского наследия дореволюционного Екатеринбурга.

Вторая часть мероприятия пройдет в историческом особняке на улице Сакко и Ванцетти, 24 — в первом доме купцов Агафуровых, где сейчас располагается Постоянное представительство Республики Татарстан. В стенах исторического здания участники узнают об особенностях татарской культуры. Им расскажут о традиционных ремеслах, таких как кожаная мозаика или религиозной живописи шамаиль. Отдельный рассказ будет посвящён трансформации татарской письменности.

Завершится программа душевным татарским чаепитием. Гости дома Агафуровых смогут распробовать традиционные пироги татарской кухни.

Подробная информация о «Татарском чаепитии» и билеты на него доступны по ссылке.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В екатеринбургском музее Ельцина пройдёт инклюзивная мастерская для детей
24 октября 2025
Окружной дом офицеров вновь открывает двери для экскурсий
29 октября 2025
Два бесплатных автобуса до мемориала жертвам политических репрессий запустят в Екатеринбурге
22 октября 2025
22 ноября в Техуниверситете УГМК пройдёт день открытых дверей
31 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Водитель «Лады» насмерть сбил двух девочек в Ревде, врезавшись в фасад магазина

Ещё одна девочка в реанимации, как и сам виновник, уже привлекавшийся за пьяную езду
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:49 Сысертского котёнка просят забрать с автобазы
21:11 Двум грабителям из Каменска-Уральского вынесли приговор
20:20 Попить чай по-татарски можно будет через пару дней в доме купцов Агафурова
19:59 Между Академическим и Солнечным микрорайонами планируют пустить электричку
19:25 Со «Свердловской пригородной компании» взыскали за моральный вред пассажирам
18:58 Почти в половине из 15 пожаров четверга горели жилые дома свердловчан
16:55 Снег и гололёд прогнозируют синоптики в Свердловской области
16:50 Около трети жителей УрФО делают крупные покупки на сайтах с объявлениями
16:34 Росаккредитация аннулировала декларации на зерно из Талицкого района
16:08 В Свердловской области возбудили уголовное дело в связи с избиением ребёнка в детском доме
15:42 В музее Верхней Пышмы появилась выставка иномарок советской эпохи
14:32 Екатеринбургским дорожникам пообещали на 30% повысить оклады
13:39 Свердловское Заксобрание сообщило о смерти депутата Евгения Букреева
13:29 В сысертском посёлке Патруши насмерть сбили пенсионера
13:13 Паслер поручил областному МинАПК актуализировать данные о сельхозземлях
12:44 В убийстве женщины, чьё тело нашли в екатеринбургском лесопарке, обвинили её сына
12:16 22 ноября в Техуниверситете УГМК пройдёт день открытых дверей
11:48 СМИ: «стрим-фабрику для иностранного порно-сайта» накрыли в Екатеринбурге
11:43 В суде Лесного рассмотрят дело о гибели слесаря «Т-Плюс»
10:37 Белоярская АЭС подтвердила готовность к зимнему сезону
09:49 В ДТП на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган погибла семья
09:17 В Екатеринбурге половину ноября будет закрыто движение по улице Краснофлотцев
22:58 На месте «Дирижабля» в Екатеринбурге будут жить люди в «человейниках»
22:45 Самовыгул лишил лапы хвостатого пациента ветклиники «Доверие»
22:02 Массовое ДТП ограничило движение на федеральной трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган
21:33 Суд Верхней Пышмы назначил цену тумакам судебному приставу
Все новости Свердловской области
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
Все новости России и мира
21:49 Сысертского котёнка просят забрать с автобазы
21:11 Двум грабителям из Каменска-Уральского вынесли приговор
20:20 Попить чай по-татарски можно будет через пару дней в доме купцов Агафурова
19:59 Между Академическим и Солнечным микрорайонами планируют пустить электричку
19:25 Со «Свердловской пригородной компании» взыскали за моральный вред пассажирам
18:58 Почти в половине из 15 пожаров четверга горели жилые дома свердловчан
16:55 Снег и гололёд прогнозируют синоптики в Свердловской области
16:50 Около трети жителей УрФО делают крупные покупки на сайтах с объявлениями
16:34 Росаккредитация аннулировала декларации на зерно из Талицкого района
16:08 В Свердловской области возбудили уголовное дело в связи с избиением ребёнка в детском доме
15:42 В музее Верхней Пышмы появилась выставка иномарок советской эпохи
14:32 Екатеринбургским дорожникам пообещали на 30% повысить оклады
13:39 Свердловское Заксобрание сообщило о смерти депутата Евгения Букреева
13:29 В сысертском посёлке Патруши насмерть сбили пенсионера
13:13 Паслер поручил областному МинАПК актуализировать данные о сельхозземлях
12:44 В убийстве женщины, чьё тело нашли в екатеринбургском лесопарке, обвинили её сына
12:16 22 ноября в Техуниверситете УГМК пройдёт день открытых дверей
11:48 СМИ: «стрим-фабрику для иностранного порно-сайта» накрыли в Екатеринбурге
11:43 В суде Лесного рассмотрят дело о гибели слесаря «Т-Плюс»
10:37 Белоярская АЭС подтвердила готовность к зимнему сезону
09:49 В ДТП на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган погибла семья
09:17 В Екатеринбурге половину ноября будет закрыто движение по улице Краснофлотцев
22:58 На месте «Дирижабля» в Екатеринбурге будут жить люди в «человейниках»
22:45 Самовыгул лишил лапы хвостатого пациента ветклиники «Доверие»
22:02 Массовое ДТП ограничило движение на федеральной трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган
21:33 Суд Верхней Пышмы назначил цену тумакам судебному приставу
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK