Возрастное ограничение 18+
Попить чай по-татарски можно будет через пару дней в доме купцов Агафурова
Фото с ВК-страницы Альфинур Ахуновой
Известная экскурсовод Альфинур Ахунова приглашает екатеринбуржцев и гостей города на уникальное мероприятие — «Татарское чаепитие». Событие запланировано на ближайшее воскресенье, 2 ноября.
Чаепитие будет посвящено знакомству с богатым татарским наследием Екатеринбурга и состоять будет не только из застолья. Программа мероприятия разделена на две содержательные части, первая из которых представляет собой увлекательную экскурсию по городу. Альфинур Ахунова покажет уцелевшие дома, хранящие татарский след, и расскажет о домах-призраках и их знаменитых владельцах. В числе прочего, участники увидят единственный памятник магометанского наследия дореволюционного Екатеринбурга.
Вторая часть мероприятия пройдет в историческом особняке на улице Сакко и Ванцетти, 24 — в первом доме купцов Агафуровых, где сейчас располагается Постоянное представительство Республики Татарстан. В стенах исторического здания участники узнают об особенностях татарской культуры. Им расскажут о традиционных ремеслах, таких как кожаная мозаика или религиозной живописи шамаиль. Отдельный рассказ будет посвящён трансформации татарской письменности.
Завершится программа душевным татарским чаепитием. Гости дома Агафуровых смогут распробовать традиционные пироги татарской кухни.
Подробная информация о «Татарском чаепитии» и билеты на него доступны по ссылке.
Чаепитие будет посвящено знакомству с богатым татарским наследием Екатеринбурга и состоять будет не только из застолья. Программа мероприятия разделена на две содержательные части, первая из которых представляет собой увлекательную экскурсию по городу. Альфинур Ахунова покажет уцелевшие дома, хранящие татарский след, и расскажет о домах-призраках и их знаменитых владельцах. В числе прочего, участники увидят единственный памятник магометанского наследия дореволюционного Екатеринбурга.
Вторая часть мероприятия пройдет в историческом особняке на улице Сакко и Ванцетти, 24 — в первом доме купцов Агафуровых, где сейчас располагается Постоянное представительство Республики Татарстан. В стенах исторического здания участники узнают об особенностях татарской культуры. Им расскажут о традиционных ремеслах, таких как кожаная мозаика или религиозной живописи шамаиль. Отдельный рассказ будет посвящён трансформации татарской письменности.
Завершится программа душевным татарским чаепитием. Гости дома Агафуровых смогут распробовать традиционные пироги татарской кухни.
Подробная информация о «Татарском чаепитии» и билеты на него доступны по ссылке.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Окружной дом офицеров вновь открывает двери для экскурсий
29 октября 2025
29 октября 2025
Два бесплатных автобуса до мемориала жертвам политических репрессий запустят в Екатеринбурге
22 октября 2025
22 октября 2025
22 ноября в Техуниверситете УГМК пройдёт день открытых дверей
31 октября 2025
31 октября 2025