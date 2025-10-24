Возрастное ограничение 18+
В музее Верхней Пышмы появилась выставка иномарок советской эпохи
Фото предоставлено музеем
Сегодня, 31 октября, в Верхнепышминском музейном комплексе презентовали новую зону – «Долгая жизнь иномарки в СССР», посвящённую иностранным автомобилям, использовавшиеся в советские годы.
Главный экспонат немецкий автомобиль 30-х годов XX века – Opel P4, история которого окутана тайной.
Особенными иностранные автомобили в советском пространстве делает то, что оригинальных деталей тогда было не достать, и их приходилось заменять аналогами. Так, на представленном в музее Opel P4 установлены отечественные колёса от «Москвича» первого поколения, двигатель, электрооборудование от «Волги», газовые поворотник и другие элементы. Также можно заметить другие изменения, среди которых врезка в лобовое стекло, замена крыши, обновление салона и многочисленные заплаты по всему корпусу.
Экспозиция представляет собой слияние истории и технологии, реализованных с помощью AR-прицелов, окружающих автомобиль. С их помощью демонстрируются изменения, которые претерпел автомобиль в эпоху СССР.
За поиск всех ключевых точек можно получить изображение оригинального автомобиля и увидеть, насколько сильно отличается представленный вариант от своего изначального вида.
Фото предоставлено музеем
«Предполагается, что он попал в СССР после войны, а возможно даже раньше. Автомобиль был выпущен между 1935 и 1937 годами»,
– рассказали Вечерним ведомостям в музее.
Фото предоставлено музеем
Фото предоставлено музеем
«Нейросеть экспозиционной зоны обучена искать "неродные" элементы автомобиля – всего их более 40. Посетитель наводит прицел на определенный элемент, видит информацию о нем, узнает, с какого автомобиля он был позаимствован. Посетителю предлагается почувствовать себя детективном и раскрыть дело о "жизни Opel в СССР"»,
– объяснили в музее.
Фото предоставлено музеем
