Окружной дом офицеров вновь открывает двери для экскурсий

«Да, зданию нужна реставрация. Как бы кто ни относился к сталиансу в архитектуре и ведомственной принадлежности комплекса. В регионе есть примеры реставрации зданий клубов и ДК и более позднего периода. Для Екатеринбурга, отнюдь не избалованного значимыми архитектурными проектами это важный сюжет»,



— считает Дмитрий Москвин.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге возобновляются экскурсии в Окружном доме офицеров. Об этом через свой телеграм-канал «Коренной екатеринбуржец» сообщил политолог, исследователь и разработчик авторских маршрутов по Уралу Дмитрий Москвин.После многолетнего перерыва у горожан и гостей города вновь появится возможность посетить легендарное здание, имеющее как историческую, так и архитектурную ценность. Архитектурный комплекс представляет огромный интерес как образец раннесоветского зодчества. В его стенах располагался штаб Уральского военного округа, что добавляет ему исторической значимости. Особую страницу в биографию здания вписала Великая Отечественная война, во время которой сюда была эвакуирована целая плеяда деятелей культуры. С этим местом также напрямую связана деятельность прославленного маршала Георгия Жукова.Культурная жизнь здания никогда не угасала, даже в периоды относительного запустения. Здесь продолжали выступать с концертами известные артисты и целые коллективы. 10. Уникальной ценностью обладает фонд библиотеки ОДО, насчитывающий около 100 тысяч книг. Кроме того, в здании хранится малоизученная коллекция художественных произведений.Предстоящие экскурсии будут проходить в формате медиации, поощряя живой диалог. Гиды обещают не просто сухой рассказ, а разговор, раскрывающий разные грани истории здания. У участников экскурсий будет редкая возможность увидеть, помимо прочего, парадные интерьеры, обычно закрытые для посторонних глаз.