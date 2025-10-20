В Екатеринбурге появился Дом анимации

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 28 октября, в Екатеринбурге состоялось значимое культурное событие. В историческом здании на улице Карла Либкнехта, 25 торжественно открыли новый Дом анимации. Открытие его приурочили к Международному дню анимации, который отмечается как раз сегодня.Дом анимации станет уникальной площадкой для обучения молодых специалистов и создания мультфильмов. Именно здесь теперь базируется кафедра графики и анимации Уральского государственного архитектурно-художественного университета.Пространство Дома анимации занимает два этажа и полностью специализировано под творческие нужды. Внутри расположены современные, хорошо оснащенные студии для съёмок «мультиков» и их монтажа. Специализированные аудитории предназначены для работы над авторскими проектами.К слову, кафедра анимации УрГАХУ — одна из мощных школ анимации Урала. Здесь готовят специалистов в области классической и цифровой анимации. Студенты университета активно участвуют в российских и международных фестивалях и частенько возвращаются с призами. Среди выпускников кафедры — такие заметные молодые российские аниматоры, как Надежда Бисярина, Анастасия Соколова, Анна Крицкая, Наталья Фатих. Заведующий кафедрой – известный отечественный режиссёр-мультипликатор Алексей Караев («Кот в колпаке», «Добро пожаловать!»).