В литературной гостиной Белинки завтра отметят 155-летие Ивана Бунина

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) — выдающийся русский писатель, поэт и переводчик. В 1933 году он стал первым русским лауреатом Нобелевской премии по литературе. Премия была присуждена ему за строгое мастерство, с которым он развивал традиции русской классической прозы. После Октябрьской революции Бунин эмигрировал во Францию, где прожил до конца жизни. Его творчество — например, рассказ «Господин из Сан-Франциско» или роман «Жизнь Арсеньева», — считается золотым фондом отечественной литературы. Тонкий лиризм и глубокое понимание человеческой души отличает творчество Бунина.

