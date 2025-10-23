Возрастное ограничение 18+
В литературной гостиной Белинки завтра отметят 155-летие Ивана Бунина
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В среду, 29 октября, в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского отметят некруглый юбилей одного из самых выдающихся русских писателей. Сто пятьдесят пять лет прошло со дня рождения Ивана Бунина.
В 18.00 в литературной гостиной Белинки в честь юбилея писателя состоится лекция, которую прочитает доктор филологических наук Наталья Пращерук. Она раскроет удивительную трансформацию взглядов Бунина на Родину в годы Великой Отечественной войны. Слушатели узнают, как писатель, считавший Россию утраченной после революции 1917 года, заново обрёл её в своём сердце.
В обсуждении также примут участие талантливые студентки УрФУ. Своими мыслями по поводу бунинских произведений поделятся Валерия Бальжик и Мария Корюкалова, обучающиеся на 4 курсе филологического факультета. Их участие оживит дискуссию и представит взгляд молодого поколения на творчество классика.
Напомним, что уютная литературная гостиная расположена на третьем этаже основного здания библиотеки Белинского. Организаторы лекции приглашают всех ценителей русской словесности, но просят предварительно зарегистрироваться.
В 18.00 в литературной гостиной Белинки в честь юбилея писателя состоится лекция, которую прочитает доктор филологических наук Наталья Пращерук. Она раскроет удивительную трансформацию взглядов Бунина на Родину в годы Великой Отечественной войны. Слушатели узнают, как писатель, считавший Россию утраченной после революции 1917 года, заново обрёл её в своём сердце.
В обсуждении также примут участие талантливые студентки УрФУ. Своими мыслями по поводу бунинских произведений поделятся Валерия Бальжик и Мария Корюкалова, обучающиеся на 4 курсе филологического факультета. Их участие оживит дискуссию и представит взгляд молодого поколения на творчество классика.
Напомним, что уютная литературная гостиная расположена на третьем этаже основного здания библиотеки Белинского. Организаторы лекции приглашают всех ценителей русской словесности, но просят предварительно зарегистрироваться.
Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) — выдающийся русский писатель, поэт и переводчик. В 1933 году он стал первым русским лауреатом Нобелевской премии по литературе. Премия была присуждена ему за строгое мастерство, с которым он развивал традиции русской классической прозы. После Октябрьской революции Бунин эмигрировал во Францию, где прожил до конца жизни. Его творчество — например, рассказ «Господин из Сан-Франциско» или роман «Жизнь Арсеньева», — считается золотым фондом отечественной литературы. Тонкий лиризм и глубокое понимание человеческой души отличает творчество Бунина.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Чебурашка дорого обошёлся жителю Артёмовского
20 октября 2025
20 октября 2025
В Ельцин-центре психологию и искусство объединят в одной лекции
21 октября 2025
21 октября 2025