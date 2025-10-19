Куда сходить в Свердловской области с 28 октября по 2 ноября

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

28 октября, вторник, 19.00БПБ «Большой Поэтический Батл»Четыре команды молодых поэтов выступят в формате творческого соревнования. Участники представят авторские тексты, импровизации и поэтические перформансы в нескольких раундах.📍Бар «Молодость» (ул. Малышева, 44)💸 Бесплатно29 октября, среда, 19.00Лекция «Когда темнота оживает: полное руководство по борьбе со страхами»Психолог и КПТ-терапевт Дарья Гизатулина расскажет о причинах тревоги, методах самопомощи и техниках управления эмоциональным состоянием.📍Книжный магазин «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж)💸 500 ₽30 октября, четверг, 17.30Лекция «Тихая борьба: всё о депрессии и способах помощи»На лекции разберут признаки депрессии, подходы к поддержке и доступные методы профилактики. Участникам расскажут, чем различаются эмоциональное выгорание, усталость и клиническое состояние.📍Библиотека №40 (ул. Старых Большевиков, 18)💸 Бесплатно, по регистрации31 октября, пятница, 19.30Лекция «История Дня всех святых. От кельтского Самайна до христианского торжества»Теолог Алексей Рыжков и священник Илья Александров расскажут об истории праздника, его культурных корнях и современных традициях.📍Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а)💸 Бесплатно, по регистрации1 ноября, суббота, 12.00«Биомеханика чувств: как конструктивисты изобрели танец машин» — лекция и пластический перформансЗанятие проходит в рамках курса «Возвращение в тело». Программа включает мягкие двигательные практики и направлена на развитие осознанности тела. Подходит участникам любого уровня подготовки.📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Образовательный центр, аудитория 4)💸 Бесплатно, по регистрации2 ноября, воскресенье, 12.00«Танцуют все» — открытое занятие по свободному танцуПрактическое занятие, посвящённое работе с телом и взаимодействию в пространстве. Программа включает индивидуальные и групповые упражнения, завершится танцевальным джемом.📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Образовательный центр, аудитория 4)💸 Бесплатно, по регистрации