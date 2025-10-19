Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Свердловской области с 28 октября по 2 ноября
Иллюстрация: Вечерние ведомости
28 октября, вторник, 19.00
БПБ «Большой Поэтический Батл»
Четыре команды молодых поэтов выступят в формате творческого соревнования. Участники представят авторские тексты, импровизации и поэтические перформансы в нескольких раундах.
📍Бар «Молодость» (ул. Малышева, 44)
💸 Бесплатно
29 октября, среда, 19.00
Лекция «Когда темнота оживает: полное руководство по борьбе со страхами»
Психолог и КПТ-терапевт Дарья Гизатулина расскажет о причинах тревоги, методах самопомощи и техниках управления эмоциональным состоянием.
📍Книжный магазин «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж)
💸 500 ₽
30 октября, четверг, 17.30
Лекция «Тихая борьба: всё о депрессии и способах помощи»
На лекции разберут признаки депрессии, подходы к поддержке и доступные методы профилактики. Участникам расскажут, чем различаются эмоциональное выгорание, усталость и клиническое состояние.
📍Библиотека №40 (ул. Старых Большевиков, 18)
💸 Бесплатно, по регистрации
31 октября, пятница, 19.30
Лекция «История Дня всех святых. От кельтского Самайна до христианского торжества»
Теолог Алексей Рыжков и священник Илья Александров расскажут об истории праздника, его культурных корнях и современных традициях.
📍Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а)
💸 Бесплатно, по регистрации
1 ноября, суббота, 12.00
«Биомеханика чувств: как конструктивисты изобрели танец машин» — лекция и пластический перформанс
Занятие проходит в рамках курса «Возвращение в тело». Программа включает мягкие двигательные практики и направлена на развитие осознанности тела. Подходит участникам любого уровня подготовки.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Образовательный центр, аудитория 4)
💸 Бесплатно, по регистрации
2 ноября, воскресенье, 12.00
«Танцуют все» — открытое занятие по свободному танцу
Практическое занятие, посвящённое работе с телом и взаимодействию в пространстве. Программа включает индивидуальные и групповые упражнения, завершится танцевальным джемом.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Образовательный центр, аудитория 4)
💸 Бесплатно, по регистрации
БПБ «Большой Поэтический Батл»
Четыре команды молодых поэтов выступят в формате творческого соревнования. Участники представят авторские тексты, импровизации и поэтические перформансы в нескольких раундах.
📍Бар «Молодость» (ул. Малышева, 44)
💸 Бесплатно
29 октября, среда, 19.00
Лекция «Когда темнота оживает: полное руководство по борьбе со страхами»
Психолог и КПТ-терапевт Дарья Гизатулина расскажет о причинах тревоги, методах самопомощи и техниках управления эмоциональным состоянием.
📍Книжный магазин «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж)
💸 500 ₽
30 октября, четверг, 17.30
Лекция «Тихая борьба: всё о депрессии и способах помощи»
На лекции разберут признаки депрессии, подходы к поддержке и доступные методы профилактики. Участникам расскажут, чем различаются эмоциональное выгорание, усталость и клиническое состояние.
📍Библиотека №40 (ул. Старых Большевиков, 18)
💸 Бесплатно, по регистрации
31 октября, пятница, 19.30
Лекция «История Дня всех святых. От кельтского Самайна до христианского торжества»
Теолог Алексей Рыжков и священник Илья Александров расскажут об истории праздника, его культурных корнях и современных традициях.
📍Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а)
💸 Бесплатно, по регистрации
1 ноября, суббота, 12.00
«Биомеханика чувств: как конструктивисты изобрели танец машин» — лекция и пластический перформанс
Занятие проходит в рамках курса «Возвращение в тело». Программа включает мягкие двигательные практики и направлена на развитие осознанности тела. Подходит участникам любого уровня подготовки.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Образовательный центр, аудитория 4)
💸 Бесплатно, по регистрации
2 ноября, воскресенье, 12.00
«Танцуют все» — открытое занятие по свободному танцу
Практическое занятие, посвящённое работе с телом и взаимодействию в пространстве. Программа включает индивидуальные и групповые упражнения, завершится танцевальным джемом.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Образовательный центр, аудитория 4)
💸 Бесплатно, по регистрации
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Куда сходить в Свердловской области с 20 по 26 октября
19 октября 2025
19 октября 2025
В Ельцин-центре психологию и искусство объединят в одной лекции
21 октября 2025
21 октября 2025
На трассе в Серовском районе насмерть сбили велосипедиста
22 октября 2025
22 октября 2025