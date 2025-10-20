На Малышева в Екатеринбурге исторический дом превратился в арт-объект

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В центре Екатеринбурга на фасаде дома на улице Малышева появилась крупная уличная работа, визуально напоминающая гигантский тюль. Её сделал уральский художник под псевдонимом 11811. О своей работе автор рассказал изданию «It's My City».По словам автора, всю работу он выполнил самостоятельно с помощью удлинённого малярного валика длиной восемь метров. На фасаде здания появился орнамент, похожий на рисунок старых занавесок, знакомых многим по интерьерам советских квартир. Художник отметил, что использовал простую технику и минимальные средства, но хотел подчеркнуть фактуру времени и памяти.Здание, на котором появился арт-объект, находится по адресу Малышева, 39. Оно относится к XIX веку и известно как усадьба «Товарищества А. Печёнкина и Ко».