Пять екатеринбургских художников попали в шорт-лист премии Scan awards

Пять художников из Екатеринбурга вошли в шорт-лист программы поддержки современного искусства Siberian Contemporary Art Network (SCAN). Об этом сообщают организаторы инициативы.В номинации «Художник года» в список претендентов вошла екатеринбургская художница Анастасия Крохалева. В категории «Современная фотография» в шорт-лист включены Сергей Потеряев и Федор Телков. В номинации «Медиаарт» сразу два представителя Екатеринбурга — Ксения Маркелова и Степан Пантелеев, последний также заявлен в категории «Открытие года».SCAN позиционирует себя как проект, направленный на развитие арт-рынка Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также продвижение художников, работающих в регионах. Экосистема SCAN объединяет премию Scan awards, ярмарку Scan fair и городские pop up проекты Scan city, которые проходят в Красноярске. Как отмечают организаторы, цель инициативы — сформировать устойчивую инфраструктуру современного искусства и укрепить статус Красноярска как одной из ключевых арт-площадок страны.В этом году на премию претендуют также художники и коллективы из Красноярска, Иркутска, Томска, Тюмени, Владивостока и Златоуста. 5 ноября состоится открытие выставки номинантов премии, а 13 ноября пройдёт вручение грантов на церемонии.