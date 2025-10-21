Возрастное ограничение 18+
В екатеринбургском музее Ельцина пройдёт инклюзивная мастерская для детей
Иллюстрация: фрагмент картины Эрика Булатова / Ельцин-центр
В ближайший понедельник, 27 октября, в Екатеринбурге состоится уникальное инклюзивное мероприятие для детей. Музей Бориса Ельцина проведёт художественную мастерскую «Свобода рисовать. Эрик Булатов».
Занятие начнется в 16.00 и продлится один час. Мероприятие специально разработано для детей от 10 лет с ментальными особенностями. Юные участники познакомятся с творчеством знаменитого русского художника Эрика Булатова. Это один из самых известных мастеров XX века, работавший в стиле соц-арт. На занятии детям расскажут интересные факты о его картинах. А особое внимание уделят известному произведению «Свобода». Эта картина станет главным источником вдохновения для творческой части занятия.
Под руководством педагогов каждый ребенок создаст собственный шедевр. Работа будет выполнена в стилистике соц-арта, характерной для Булатова.
Для участия в мастерской обязательна предварительная регистрация. Записаться можно по телефону +7 (909) 005-53-35 через WhatsApp или Telegram. При себе необходимо иметь справку МСЭ.
