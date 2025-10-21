В екатеринбургском музее Ельцина пройдёт инклюзивная мастерская для детей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ближайший понедельник, 27 октября, в Екатеринбурге состоится уникальное инклюзивное мероприятие для детей. Музей Бориса Ельцина проведёт художественную мастерскую «Свобода рисовать. Эрик Булатов».Занятие начнется в 16.00 и продлится один час. Мероприятие специально разработано для детей от 10 лет с ментальными особенностями. Юные участники познакомятся с творчеством знаменитого русского художника Эрика Булатова. Это один из самых известных мастеров XX века, работавший в стиле соц-арт. На занятии детям расскажут интересные факты о его картинах. А особое внимание уделят известному произведению «Свобода». Эта картина станет главным источником вдохновения для творческой части занятия.Под руководством педагогов каждый ребенок создаст собственный шедевр. Работа будет выполнена в стилистике соц-арта, характерной для Булатова.Для участия в мастерской обязательна предварительная регистрация. Записаться можно по телефону +7 (909) 005-53-35 через WhatsApp или Telegram. При себе необходимо иметь справку МСЭ.