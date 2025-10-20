Екатеринбургской школе №60 присвоили имя советского летчика-испытателя Бахчиванджи





– сказал Горбунов. «Первый космонавт планеты отмечал, что без полета Бахчиванджи и не было бы 12 апреля 1961 года. В нашей памяти навсегда останется подвиг Григория Яковлевича»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 60-й школе присвоили имя Героя Советского Союза, лётчика-испытателя Григория Бахчиванджи.На церемонии присутствовали его племянник – российский певец и композитор Игорь Слуцкий, а также космонавт Александр Горбунов, отметивший вклад Бахчиванджи в создание ракеты, на которой Юрий Гагарин совершил полёт в космос.В 1942 году Григорий Бахчиванджи выполнил первый полёт на БИ-1 с работающим жидкостным ракетным двигателем, а в 1943 году погиб во время испытательного полёта на БИ-3