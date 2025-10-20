Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургской школе №60 присвоили имя советского летчика-испытателя Бахчиванджи
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге 60-й школе присвоили имя Героя Советского Союза, лётчика-испытателя Григория Бахчиванджи.
На церемонии присутствовали его племянник – российский певец и композитор Игорь Слуцкий, а также космонавт Александр Горбунов, отметивший вклад Бахчиванджи в создание ракеты, на которой Юрий Гагарин совершил полёт в космос.
В 1942 году Григорий Бахчиванджи выполнил первый полёт на БИ-1 с работающим жидкостным ракетным двигателем, а в 1943 году погиб во время испытательного полёта на БИ-3
На церемонии присутствовали его племянник – российский певец и композитор Игорь Слуцкий, а также космонавт Александр Горбунов, отметивший вклад Бахчиванджи в создание ракеты, на которой Юрий Гагарин совершил полёт в космос.
«Первый космонавт планеты отмечал, что без полета Бахчиванджи и не было бы 12 апреля 1961 года. В нашей памяти навсегда останется подвиг Григория Яковлевича»,
– сказал Горбунов.
В 1942 году Григорий Бахчиванджи выполнил первый полёт на БИ-1 с работающим жидкостным ракетным двигателем, а в 1943 году погиб во время испытательного полёта на БИ-3
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СМИ сообщают об эвакуации 108-й гимназии в Екатеринбурге из-за «неизвестного вещества»
20 октября 2025
20 октября 2025
В мэрии Екатеринбурга прокомментировали эвакуацию 108-й гимназии
20 октября 2025
20 октября 2025