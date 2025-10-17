Возрастное ограничение 18+
В Шарташском лесопарке открыли площадку для экологического просвещения
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
В Екатеринбурге на территории Шарташского лесопарка открылся «Экодом» – площадка для экологического просвещения детей и взрослых.
Как пояснили в департаменте информационной политики Свердловской области, это проект регионального оператора по обращению с ТКО «Спецавтобаза», созданный при поддержке областного правительства и администрации Екатеринбурга. Площадку будут предоставлять по предварительной записи для интерактивных занятий, лекций, мастер-классов, выставок, а также для встреч представителей экологических объединений и бизнеса.
Сам «Экодом» рассчитан на посещение небольшими группами от 7 до 15 человек.
Заявки на проведение мероприятий можно будет подавать через электронную почту sab@sab-ekb.ru.
Фото: све.рф
«Формат проведения мероприятия подбирается индивидуально, с учётом пожеланий и возраста посетителей»,
– говорят в ДИПе.
