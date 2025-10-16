Новый роман Алексея Иванова «Невьянская башня» вот-вот появится в книжных

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В конце ноября в издательстве «Альпина. Проза» выйдет новый роман Алексея Иванова «Невьянская башня». Поклонники писателя уже сейчас могут оформить предзаказ книги на сайте «Читай-города».Новый роман погружает читателя в 1735 год, который стал самым трудным для знаменитого заводчика Акинфия Демидова. Его семью раздирала жестокая вражда, доходившая до смертоубийств. Казённое следствие по недоимкам грозило Демидову полным разорением. Усиливали давление и не рассеявшиеся подозрения в чеканке фальшивых денег. Со стороны власти на него оказывал давление всемогущий граф Бирон, фаворит императрицы. Одновременно горный начальник Татищев устроил облаву на раскольников. Последним ударом для Демидова стала остановка Невьянского завода, настоящей «столицы» его империи. Причиной простоя стали слухи о демоне, который нападал на завод и сжигал работников.Центральной темой романа стала борьба Акинфия Демидова с этим мистическим демоном огня. Иванов, по сути, написал книгу в жанре «уральской готики» на фоне насыщенных исторических событий. А одной из целей писателя стало в увлекательной форме показать, как в России XIX века — стране преимущественно аграрной — начал формироваться новый, индустриальный менталитет. И зародился этот процесс именно на демидовских заводах.О скором выходе романа «Невьянская башня» напомнила продюсер писателя Юлия Зайцева. Она уверена , что книга станет крупным событием в литературной жизни страны.