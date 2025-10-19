Возрастное ограничение 18+
В Ельцин-центре психологию и искусство объединят в одной лекции
Фото: Вечерние Ведомости
Завтра, 22 октября, в Екатеринбурге будет прочитана уникальная лекция, объединяющая психологию и искусство. Лектором станет психолог Валентина Каримова, а местом проведения — Образовательный центр в популярной «высотке Ельцина».
Мероприятие является частью публичной программы выставки «Искусство собирать искусство». На встрече участники исследуют природу выбора через призму коллекционирования. Центральная тема лекции — вопрос о том, как процесс поиска «того самого» предмета влияет на ощущение свободы и автономии человека. Психолог поможет разобраться, почему один человек замечает уникальность в каждой детали, а другой проходит мимо. Участники обсудят, что наш выбор может сказать о нашей личности и внутреннем мире.
Валентина Каримова — опытный специалист, преподаватель кафедры общей психологии и конфликтологии УрГПУ. Она является профессиональным конфликтологом и медиатором с серьезным опытом работы. На лекции она затронет различные аспекты формирования выбора и его психологические механизмы.
Начало лекции в 19.00 до 20:30. Вход бесплатный, однако организаторы просят пройти предварительную регистрацию для участия.
