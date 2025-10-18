Возрастное ограничение 18+
«Уральская пчёлка» лидирует в голосовании всероссийской премии «Russian Traveler Awards 2025»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Эко-комплекс «Уральская пчёлка» лидирует в голосовании всероссийской премии «Russian Traveler Awards 2025» в номинации «Агротуризм».
На момент публикации уральской пасеке отдано 35% голосов. В тройке лидеров также семейный проект «Сытая Дуся» из Ивановской области и экоферма «Былинкино» из Московской области – 26% и 22% соответственно.
Подробно об «Уральской пчёлке» мы рассказывали в этом материале.
Проголосовать за туристический проект земляков или любой другой можно на сайте премии.
«Это та редкая возможность для нашего региона занять первое место, ведь в прошлые годы никто от нашей области не занимал первое место в номинации "Агротуризм". Мы надеемся, что жители Екатеринбурга и всей Свердловской области поддержат нас»,
– сказала хозяйка пасеки Татьяна Каркачева.
