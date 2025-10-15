Возрастное ограничение 18+

В Рефтинском открылась «Теплица» — первый арт-объект Уральской индустриальной биеннале 2025

16.26 Суббота, 18 октября 2025
Фото: Анна Марченкова
В Рефтинском представили первый объект программы арт-резиденций Уральской индустриальной биеннале этого года. Ротонда «Теплица» стала новым общественным пространством и художественным объектом, созданным совместно с местными жителями. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской индустриальной биеннале.

Автор проекта, художница и архитектор Ольга Рокаль из Москвы, работала над «Теплицей» вместе с рефтинцами. В рамках подготовки участники исследовали пространство поселка и его символы, участвовали в городских дрейфах, посещали дворовые территории, набережную, профилакторий и детский лагерь. Финальное место для арт-объекта выбрали жители совместно с администрацией поселка.

«Теплица» расположена в парковой зоне между набережной и Центром культуры и искусств. В основе архитектуры павильона обращение к локальной истории. Его форма отсылает к советским световым конструкциям-тюльпанам, которые многие жители считают негласным символом поселка. Кровля напоминает распустившийся цветок и подсвечивается по вечерам, создавая мягкое освещение внутри и вокруг сооружения.

По замыслу авторов, объект связан не только с визуальными образами Рефтинского, но и с локальным явлением «добавочного тепла» Рефтинской ГРЭС. Благодаря этому явлению обогреваются водохранилище и зимний сад в Центре культуры. Внутри павильона звучат более двадцати аудиоисторий, записанных жителями. Это личные воспоминания о первых впечатлениях от поселка, городские легенды и бытовые эпизоды. Коллекция историй пополняется, любой желающий может поделиться своим рассказом.

Пространство напоминает ротонду, распространенную в курортных городах, что, по мнению организаторов биеннале, позволяет переосмыслить Рефтинский и рассматривать его как новую точку для туристических маршрутов Свердловской области. На Рефтинское водохранилище уже приезжают на рыбалку и летний отдых, оно считается самым теплым водоемом региона.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин
