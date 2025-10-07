На «Лодыгин тусу» приглашает Республика Лодыгина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Особый в Екатеринбурге двор, известный под названием «Республика Лодыгина» продолжает жить интересной культурной жизнью. Новое мероприятие Республики — «Лодыгин туса», запланированная на ближайшее воскресенье.В два часа дня 19 октября во дворе-музее «Республика Лодыгина» (улица Лодыгина, 13) начнётся тёплая осенняя встреча. «Лодыгин туса» носит подзаголовок «Байки об учёных и студентах», который подсказывает примерно содержание праздника.Событие приурочено сразу к двум датам — 178-летию изобретателя лампы накаливания Александра Лодыгина и 105-летию Уральского университета. Гостям организаторы обещают неформальную программу, в которую входят читка рассказов Дарьи Мясниковой «Подслушано в универе», совместное исполнение студенческого гимна «Gaudeamus» и других песен, культовых для студенчества, а также обмен историями об учёных и студентах — как реальными, так и выдуманными. Всё это будет проходит под чаепитие.Кроме того, накануне «тусы», 18 и 19 октября, в Екатеринбурге пройдут авторские прогулки-посвящения Уральскому университету. Экскурсии проведут историк Евгений Бурденков, исследовательница Юлия Голяк, химик Наталья Зайцева и экскурсовод Дмитрий Москвин.