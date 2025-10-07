«Хорошие истории» появились возле Дендрологического парка в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

У набережной Исети, рядом с Дендрологическим парком-выставкой, появился новый арт-объект. Мурал «Хорошие истории» создан екатеринбургской художницей Натальей Пастуховой при поддержке классифайда Авито.Работа площадью около 150 квадратных метров украшает стену вдоль дорожки к воротам парка. В форме большого натюрморта художница изобразила коллекционные предметы и вещи, за которыми стоят трогательные человеческие истории. Среди них — фарфоровые статуэтки, ёлочные игрушки, фигурки из «Киндера» и другие находки, которые люди ищут, изучают, обменивают и забирают домой пи помощи платформы Авито.Сюжет мурала вдохновлён реальными историями пользователей Авито, сумевших найти через сервис вещи, ставшие для них по-настоящему важными. Левая часть композиции отсылает к зелени и природной среде Дендрологического парка, а правая рассказывает о реальных людях — о девушке, нашедшей редкую орхидею, о коллекционере, собравшем полную серию фигурок, о женщине, подобравшей идеальные туфли, и о путешественнице, отыскавшей идеальный для себя чемодан.«Хорошие истории» выполнены в фирменной манере Натальи Пастуховой — с использованием насыщенных цветов и мягких иллюстративных линий. Художница известна своими проектами «Соседи» на улице Красноуральская, «Маленький маяк» на острове Маленький и серией работ «Отражая доброту». Летом этого года Пастухова уже участвовала в фестивале уличного искусства «Стенограффия», где представила новый объект на воде.Новый проект реализован при поддержке МБУ «Дендрологический парк-выставка». По словам организаторов, цель мурала — напомнить горожанам, что за каждой найденной вещью стоит человеческая история, наполненная теплом, памятью и добротой.