В Екатеринбурге пройдёт творческая встреча с авторами сказочных кукол
Фото: Свердловский областной краеведческий музей
В субботу, 18 октября, в Музее истории и археологии Урала (проспект Ленина, 69/10) состоится открытая творческая встреча с авторами художественных кукол, представленных на выставке «В гостях у сказок А. Птушко». Вход на встречу свободный.
Гостей мероприятия ждёт увлекательный рассказ о мире авторской куклы. Куратор выставки и президент АНО «Территория авторских кукол» Наталья Зайкова представит обзор истории кукольного искусства — от древнейших ритуальных фигур до современных художественных образов, вдохновлённых кино и фольклором. Мастера-кукольники Надежда Фёдорова и Ольга Смагина поделятся секретами ремесла и расскажут, как создать куклу своими руками, используя простые и доступные материалы. Представитель организации Ольга Дильман познакомит участников с деятельностью Регионального уральского отделения Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства и расскажет о конкурсах, проводимых «Территорией авторских кукол».
После общения с мастерами всех гостей ждёт экскурсия по выставке «В гостях у сказок А. Птушко», где можно будет увидеть уникальные образы, созданные по мотивам фильмов легендарного советского режиссёра-сказочника.
Начало творческой встречи запланировано на 14.00.
