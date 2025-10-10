Возрастное ограничение 18+
Секреты гардероба графа Дракулы раскроют в Белинке
Кадр из фильма «Дракула Брэма Стокера»
Через две недели, 28 октября, Свердловская областная государственная библиотека имени В. Белинского расскажет о любимых костюмах главного кровопийцы всех времён и народов. Лекцию «Гардероб графа Дракулы» прочтёт обозреватель моды Любовь Шокурова.
Мероприятие станет частью авторского цикла «3К» и новой программы «Рождение моды из духа жанра». Гости лекции отправятся в увлекательное путешествие по страницам мировой литературы и экранным адаптациям, чтобы узнать, как художественные жанры и персонажи формируют стиль эпохи. Любовь Шокурова предложит неожиданный взгляд на образы Шерлока Холмса, графа Дракулы, Аэлиты и Снежной королевы — героев, чьи характеры нашли отражение не только в словах и кадрах, но и в одежде. Участники узнают, каким образом литературная эстетика рождает модные тренды и как костюм становится частью повествования.
Лекция «Гардероб графа Дракулы» пройдёт в основном здании библиотеки, на третьем этаже, в Литературной гостиной. Начало в 18.00. Вход свободный, но по обязательной регистрации.
