Возрастное ограничение 18+
Фильм уральских студентов про лампу Дэви занял второе место на международном кинофестивале
Фото предоставлено университетом
Фильм «Лампа Дэви: как один фонарь спас тысячи», снятый студентами Технического университета УГМК, занял второе место в номинации «Лучший научно-популярный фильм» на VII Международном фестивале документальных фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie-2025.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе вуза, студенты сами начали снимать научно-популярные видео, рассказывая об инженерных профессиях и их значимости понятным языком.
В итоге один из фильмов было решено направить на конкурс. По словам директора вуза Вячеслава Лапина, получение награды стало подтверждением того, что университет движется в правильном направлении.
Посмотреть ролик о лампе Дэви можно здесь.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе вуза, студенты сами начали снимать научно-популярные видео, рассказывая об инженерных профессиях и их значимости понятным языком.
«Развитие медианаправления в университете – инициатива самих студентов. Они не только снимают видео и пишут статьи, но и самостоятельно ведут сообщество университета во "ВКонтакте", рассказывая о жизни вуза, инженерных профессиях и технологиях будущего»,
– сообщили в Техуниверситете.
В итоге один из фильмов было решено направить на конкурс. По словам директора вуза Вячеслава Лапина, получение награды стало подтверждением того, что университет движется в правильном направлении.
«Настоящий инженер – это всесторонне развитая личность, и в Техническом университете УГМК мы поощряем развитие творческих способностей, которые помогают пробудить у школьников интерес к техническим направлениям»,
– сказал Лапин.
Посмотреть ролик о лампе Дэви можно здесь.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Фильм про Ивана Абатурова сняли в Екатеринбурге
10 октября 2025
10 октября 2025
Водителям екатеринбургских трамваев угрожают в интернете
09 октября 2025
09 октября 2025