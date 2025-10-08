Возрастное ограничение 18+
В Музее истории Екатеринбурга откроют выставку о крупном архитекторе
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
С 17 октября в Музее истории Екатеринбурга начнёт работу выставка, посвящённая Петру Дёминцеву. Это архитектор, чья профессиональная деятельность сильно повлияла на облик уральской столицы.
Петр Дёминцев — архитектор, главный архитектор горпроекта, участник Великой Отечественной войны и автор ряда значимых для советского Свердловска проектов. Среди его работ — площадь Машиностроителей на проспекте Космонавтов, памятник Ленину на площади 1905 года, комбинат бытового обслуживания «Рубин», композиция «Рождение города» в Историческом сквере и здание Гидрометцентра на Метеогорке.
Куратор выставки «Пётр Дёминцев. Рыцарь модернизма», старший научный сотрудник музея Александр Думчиков, отмечает, что проект создан на основе семейного архива Петра Дмитриевича, сохранённого его дочерью Ириной Аникеевой:
На выставке можно будет увидеть ранее не публиковавшиеся фотодокументы, эскизы и макеты знаковых общественных сооружений Свердловска, а также личные фотографии, раскрывающие Дёминцева как человека — школьника, студента, коллегу. Отдельный раздел посвящён его окружению: художникам-монументалистам Виталию Беляеву и Леопольду Венкербецу, краеведу Виктору Малькову и другим соратникам архитектора.
Экспозиция разместится по адресу ул. Карла Либкнехта, 26 и будет открыта для посетителей музея до 23 ноября 2025 года.
«Нам посчастливилось поработать с сотнями фотографий и десятками фотопленок, которые мы оцифровали и атрибутировали. В экспозицию вошла лишь часть этого уникального материала, но работа по изучению наследия архитектора продолжается».
