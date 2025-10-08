В Музее истории Екатеринбурга откроют выставку о крупном архитекторе

«Нам посчастливилось поработать с сотнями фотографий и десятками фотопленок, которые мы оцифровали и атрибутировали. В экспозицию вошла лишь часть этого уникального материала, но работа по изучению наследия архитектора продолжается».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С 17 октября в Музее истории Екатеринбурга начнёт работу выставка, посвящённая Петру Дёминцеву. Это архитектор, чья профессиональная деятельность сильно повлияла на облик уральской столицы.Петр Дёминцев — архитектор, главный архитектор горпроекта, участник Великой Отечественной войны и автор ряда значимых для советского Свердловска проектов. Среди его работ — площадь Машиностроителей на проспекте Космонавтов, памятник Ленину на площади 1905 года, комбинат бытового обслуживания «Рубин», композиция «Рождение города» в Историческом сквере и здание Гидрометцентра на Метеогорке.Куратор выставки «Пётр Дёминцев. Рыцарь модернизма», старший научный сотрудник музея Александр Думчиков, отмечает, что проект создан на основе семейного архива Петра Дмитриевича, сохранённого его дочерью Ириной Аникеевой:На выставке можно будет увидеть ранее не публиковавшиеся фотодокументы, эскизы и макеты знаковых общественных сооружений Свердловска, а также личные фотографии, раскрывающие Дёминцева как человека — школьника, студента, коллегу. Отдельный раздел посвящён его окружению: художникам-монументалистам Виталию Беляеву и Леопольду Венкербецу, краеведу Виктору Малькову и другим соратникам архитектора.Экспозиция разместится по адресу ул. Карла Либкнехта, 26 и будет открыта для посетителей музея до 23 ноября 2025 года.