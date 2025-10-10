Возрастное ограничение 18+
Уралмаш станет местом проведения фестиваля «Не темно» в 2026 году
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Организаторы 14-го фестиваля светового искусства «Не темно» объявили тему, локацию и старт открытого приема заявок для художников. Согласно их сообщению, в 2026 году фестиваль пройдёт 14–15 февраля в Екатеринбурге в летнем парке Уралмаша.
Тема будущего фестиваля звучит как «Мой общий дом». Кураторы предлагают участникам задуматься о границах личного и общественного: как в физическом пространстве, так и в сфере идей и чувств. Организаторы приглашают художников исследовать, как понятие общего дома проявляется в архитектуре, истории, психологии, педагогике и миграционных процессах.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 20 ноября 2025 года. Подать их могут профессиональные художники, архитекторы, дизайнеры, урбанисты, готоввые воплотить собственную идею светового арт-объекта. Проекты должны учитывать уличный формат показа и особенности зимнего климата. Заявку можно подать через специальную онлайн-форму.
