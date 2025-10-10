Возрастное ограничение 18+

Уралмаш станет местом проведения фестиваля «Не темно» в 2026 году

19.34 Понедельник, 13 октября 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Организаторы 14-го фестиваля светового искусства «Не темно» объявили тему, локацию и старт открытого приема заявок для художников. Согласно их сообщению, в 2026 году фестиваль пройдёт 14–15 февраля в Екатеринбурге в летнем парке Уралмаша.

Тема будущего фестиваля звучит как «Мой общий дом». Кураторы предлагают участникам задуматься о границах личного и общественного: как в физическом пространстве, так и в сфере идей и чувств. Организаторы приглашают художников исследовать, как понятие общего дома проявляется в архитектуре, истории, психологии, педагогике и миграционных процессах.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 20 ноября 2025 года. Подать их могут профессиональные художники, архитекторы, дизайнеры, урбанисты, готоввые воплотить собственную идею светового арт-объекта. Проекты должны учитывать уличный формат показа и особенности зимнего климата. Заявку можно подать через специальную онлайн-форму.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге завершился приём заявок на фестиваль «Кинопроба»
10 октября 2025
В Екатеринбурге проходит гастрономический фестиваль «Новые имена»
05 октября 2025
Денис Паслер подтвердил обещания мэра Екатеринбурга открыть новую школу на месте ДВВС на год раньше
10 октября 2025
Приуроченный ко Всемирному дню борьбы с раком груди медицинский форум пройдёт в Екатеринбурге
07 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уфимский трамвайно-троллейбусный завод выиграл аукцион на поставку троллейбусов в Екатеринбург

Предприятие снизило стартовую цену поставки на целых 400 миллионов рублей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:44 Группа похитителей нефтепродуктов осуждена в Екатеринбурге
19:34 Уралмаш станет местом проведения фестиваля «Не темно» в 2026 году
18:47 Полсотни пожаров прокатилось по Свердловской области за два выходных
17:37 Уголовное дело об отравлении в екатеринбургской школе №178 рассмотрят в особом порядке
17:17 В екатеринбургской школе №76 в классе распылили перцовый баллончик
16:52 Облсуд признал избранную для бизнесмена Боброва меру пресечения законной
16:12 В свердловском посёлке Лосиный пропал 17-летний юноша
15:20 Председателю совета директоров «Корпорации СТС» не удалось выйти из СИЗО
15:01 Глава СК затребовал доклад по ситуации с агрессивной собакой жителя Нижнего Тагила
13:56 В Екатеринбурге подростки напугали страйкбольной гранатой людей в продуктовом
13:08 Екатеринбургский аэропорт перешёл на зимний режим
12:53 Случайно задавившего геолога машиниста бульдозера будут судить в Невьянске
12:15 Уральцам предлагают поучаствовать в конкурсе комиксов на антикоррупционную тему
11:36 Екатеринбуржца осудили за нападения на фельдшера
11:11 Уголовное дело замотивировало жителя Нижней Туры найти работу и выплатить алименты
10:58 На Уралмаше глухонемой таксист въехал в крыльцо продуктового магазина
10:39 В Нижнем Тагиле врача признали виновным в смерти пациентки во время операции
09:56 В Талицком районе в смертельном ДТП встретились трактор и Chevrolet
09:27 После стрельбы у кафе в Берёзовском возбудили уголовное дело
18:24 В Свердловской области 13-19 октября возможны отключения ТВ и радио
17:56 СК проверяет бездействие по отлову бродячих собак у ЖК «Просторы» в Екатеринбурге
17:17 Свердловская область вошла в число лидеров России по производству молока и яиц
16:48 В Екатеринбурге «Водоканал» расторг договоры с двумя управляющими компаниями с сомнительной репутацией
15:50 Куда сходить в Свердловской области с 13 по 19 октября
15:24 Массовую вырубку деревьев производят вокруг школы №92 в екатеринбургском микрорайоне Кольцово
14:57 В Екатеринбурге на стене дома появилась стрит-арт работа под названием «WB»
Все новости Свердловской области
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
Все новости России и мира
19:44 Группа похитителей нефтепродуктов осуждена в Екатеринбурге
19:34 Уралмаш станет местом проведения фестиваля «Не темно» в 2026 году
18:47 Полсотни пожаров прокатилось по Свердловской области за два выходных
17:37 Уголовное дело об отравлении в екатеринбургской школе №178 рассмотрят в особом порядке
17:17 В екатеринбургской школе №76 в классе распылили перцовый баллончик
16:52 Облсуд признал избранную для бизнесмена Боброва меру пресечения законной
16:12 В свердловском посёлке Лосиный пропал 17-летний юноша
15:20 Председателю совета директоров «Корпорации СТС» не удалось выйти из СИЗО
15:01 Глава СК затребовал доклад по ситуации с агрессивной собакой жителя Нижнего Тагила
13:56 В Екатеринбурге подростки напугали страйкбольной гранатой людей в продуктовом
13:08 Екатеринбургский аэропорт перешёл на зимний режим
12:53 Случайно задавившего геолога машиниста бульдозера будут судить в Невьянске
12:15 Уральцам предлагают поучаствовать в конкурсе комиксов на антикоррупционную тему
11:36 Екатеринбуржца осудили за нападения на фельдшера
11:11 Уголовное дело замотивировало жителя Нижней Туры найти работу и выплатить алименты
10:58 На Уралмаше глухонемой таксист въехал в крыльцо продуктового магазина
10:39 В Нижнем Тагиле врача признали виновным в смерти пациентки во время операции
09:56 В Талицком районе в смертельном ДТП встретились трактор и Chevrolet
09:27 После стрельбы у кафе в Берёзовском возбудили уголовное дело
18:24 В Свердловской области 13-19 октября возможны отключения ТВ и радио
17:56 СК проверяет бездействие по отлову бродячих собак у ЖК «Просторы» в Екатеринбурге
17:17 Свердловская область вошла в число лидеров России по производству молока и яиц
16:48 В Екатеринбурге «Водоканал» расторг договоры с двумя управляющими компаниями с сомнительной репутацией
15:50 Куда сходить в Свердловской области с 13 по 19 октября
15:24 Массовую вырубку деревьев производят вокруг школы №92 в екатеринбургском микрорайоне Кольцово
14:57 В Екатеринбурге на стене дома появилась стрит-арт работа под названием «WB»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK