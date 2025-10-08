Возрастное ограничение 18+
Уральцам предлагают поучаствовать в конкурсе комиксов на антикоррупционную тему
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уральцам предлагают нарисовать комикс на антикоррупционную тему и поучаствовать в конкурсе «Урал без коррупции». Такое объявление разместили на официальном сайте Екатеринбурга.
Принять участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Сделать комикс можно в команде из трёх человек или в одиночку.
Работы будут принимать по следующим темам:
– коррупция в повседневной жизни;
– правовые аспекты противодействия коррупции;
– социальная ответственность (о последствиях для общества);
– исторические примеры коррупции.
Отправить свою работу можно до 31 октября на адрес электронной почты: mger196@mail.ru. Подвести итоги планируют в декабре.
Ознакомиться с положением конкурса можно здесь.
«Итоги конкурса будут подведены в декабре в каждой возрастной категории. Финалисты будут награждены благодарственными письмами, победители – дипломами и памятными призами. Все участники получат электронные сертификаты»,
– рассказали в мэрии.
