В Екатеринбурге на стене дома появилась стрит-арт работа под названием «WB»
Фото: телеграм-канал «grad_art916»
В Екатеринбурге уличный художник Grad916 представил новую работу под названием «WB». Свой арт он опубликовал в телеграм-канале.
На стене дома по адресу улица Гагарина, 6 (56.847258, 60.643412) появилась изображённая посетительница пункта выдачи заказов Wildberries в процессе примерки.
Художник, также известный как Максим Кадников, является автором надписи «Долгая счастливая жизнь», которая появилась во дворах на проспекте Ленина, 52.
