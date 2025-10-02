Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге завершился приём заявок на фестиваль «Кинопроба»
Фрагмент афиши фестиваля
Оргкомитет международного фестиваля визуального творчества «Кинопроба» сообщил о завершении приёма заявок. Опубликованы итоги: на участие в XXII сезоне фестиваля поступило 856 работ из 26 стран.
По направлениям, согласно информации оргкомитета, получились следующие цифры:
В числе стран-участниц — Россия, Германия, Франция, Индия, Израиль, Казахстан, Китай, Япония, США, Канада, Бразилия, а также страны Европы и СНГ: Беларусь, Армения, Сербия, Венгрия, Латвия, Узбекистан, Молдова и другие. Таким образом, география фестиваля охватывает четыре континента — от Европы и Азии до Северной и Южной Америки.
Отбор фильмов уже начался. Следующая, XXII-ая «Кинопроба» пройдёт с 1 по 5 декабря 2025 года в Екатеринбурге. Вход на показы традиционно будет свободным.
