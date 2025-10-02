В Екатеринбурге завершился приём заявок на фестиваль «Кинопроба»

154 анимационных фильма,

115 студенческих анимационных,

160 неигровых,

48 неигровых дебютных,

112 неигровых студенческих,

442 игровых,

158 игровых дебютных,

284 игровых студенческих картин.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Оргкомитет международного фестиваля визуального творчества «Кинопроба» сообщил о завершении приёма заявок. Опубликованы итоги: на участие в XXII сезоне фестиваля поступило 856 работ из 26 стран.По направлениям, согласно информации оргкомитета, получились следующие цифры:В числе стран-участниц — Россия, Германия, Франция, Индия, Израиль, Казахстан, Китай, Япония, США, Канада, Бразилия, а также страны Европы и СНГ: Беларусь, Армения, Сербия, Венгрия, Латвия, Узбекистан, Молдова и другие. Таким образом, география фестиваля охватывает четыре континента — от Европы и Азии до Северной и Южной Америки.Отбор фильмов уже начался. Следующая, XXII-ая «Кинопроба» пройдёт с 1 по 5 декабря 2025 года в Екатеринбурге. Вход на показы традиционно будет свободным.