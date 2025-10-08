Возрастное ограничение 18+
В Белинке расскажут о мифах и реальности творчества Неизвестного
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
К столетию со дня рождения выдающегося скульптора и художника Эрнста Неизвестного Свердловская областная государственная библиотека имени В. Белинского готовит лекцию. Состоится она на 21 день октября.
Встреча, посвящённая художника и скульптору, пройдёт в Литературной гостиной основного здания Белинки на третьем этаже. Лекцию прочтёт кандидат искусствоведения, заведующий Художественным музеем Эрнста Неизвестного Лев Фадеев. Участников ждёт увлекательное погружение в жизнь и творчество мастера — от детства и первых шагов в искусстве до эмиграции и международного признания. Будут рассмотрены знаковые произведения Неизвестного — от монументальных скульптур до тонкой графики, а также обсуждено влияние его идей на современную культуру.
Программа включает три блока: путь мастера, анализ ключевых работ и наследие художника в контексте современного искусства. Начало мероприятия — 18.00.
Как указывают в библиотеке, хоть лекция бесплатная и вход на неё свободный, но желающим стать участником её рекомендуется заранее зарегистрироваться по ссылке.
