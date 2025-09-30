Возрастное ограничение 18+
В Доме кино отметят 30-летие «Мусульманина»
Кадр из фильма «Мусульманин»
Почти через полторы недели, 20 октября, в Большом зале Дома кино Екатеринбурга пройдёт юбилейный показ фильма Владимира Хотиненко «Мусульманин». В этом году фильму исполняется 30 лет.
Картина «Мусульманин» рассказывает историю советского солдата Коли Иванова, вернувшегося из афганского плена в родную деревню уже другим человеком — мусульманином Абдаллой. Приняв ислам, герой сталкивается с непониманием и враждебностью со стороны односельчан, для которых его духовное перерождение становится вызовом привычным представлениям о мире.
Как напоминает телеграм-канал «Екатарсис», фильм стал важным событием для отечественного кино 1990-х, поднимая темы религиозных и национальных различий. Это одна из первых больших ролей Евгения Миронова, ставшая для актёра творческим прорывом. Лента получила многочисленные награды на российских и международных фестивалях и была выдвинута от России на премию «Оскар». Кроме того, «Мусульманин» для самого Хотиненко был одним из первых фильмов, снятых не Свердловской киностудии, где он снимал ранние свои шедевры («Зеркало для героя», «Рой», «Макаров»). Впрочем, с Екатеринбургом и Свердловской киностудией «Мусульманин» всё равно было прочно связан.
После юбилейного показа «Мусульманина» в Доме Кино зрителей ждёт творческая встреча с режиссёром монтажа Светланой Тарик, работавшей над фильмом. Мероприятие проведёт киновед Лилия Немченко, ведущая просветительского проекта «ДК-Киноклуб. Точка фокуса». Вход и на показ фильма, и на творческую встречу бесплатный, но требуется предварительная регистрация.
