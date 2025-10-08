Возрастное ограничение 18+
На «Юмор в языке и речи» приглашает Белинка
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В следующую среду, 15 октября, в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского пройдёт седьмая встреча в рамках научно-популярного проекта «ЛИНГВА-лекторий». На этот раз разговор пойдёт о том, как язык заставляет нас смеяться.
Лекцию под названием «Юмор в языке и речи» проведёт Екатерина Иванова, кандидат филологических наук и доцент кафедры романо-германской филологии УрГПУ. Участников ждёт увлекательный разговор о природе комического в слове и речи, о механизмах, позволяющих наделять смешным оттенок фразы и целые тексты.
Слушатели узнают, какие языковые приёмы делают высказывание забавным, чем отличается чувство юмора у носителей русского, немецкого и английского языков, и почему одни шутки понятны всем, а другие теряются при переводе. Организаторы обещают живое общение с профессиональным лингвистом, яркие примеры и неожиданные научные объяснения привычных шуток.
Начало лекции «Юмор в языке и речи» запланировано на 18.00. Местом проведения станет отдел литературы на иностранных языках на четвёртом этаже здания пристроя Белинки.
