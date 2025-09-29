Возрастное ограничение 18+
«Водная» выставка стартует с четверга в библиотеке Белинского
Иллюстрация: Юрий Волков
С 9 октября по 9 декабря в выставочном зале Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского пройдёт выставка уральского художника, члена Союза художников России Юрия Волкова. Название выставки — «Стражи воды».
Экспозиция объединит полотна художника разных лет — с 2015 по 2024 год. Она станет своеобразным «Музеем воды», в котором зритель сможет увидеть, как вода превращается в источник вдохновения и философских размышлений. Ведь именно вода — во всех её проявлениях — стала главной темой творчества Волкова. Среди представленных полотен — «Дары моря», «Морской коктейль», «Пляжный сезон», «Дождь на Вайнера», «Раковина», «Сиеста» и другие работы.
Юрий Волков — выпускник легендарного нижнетагильского худграфа, педагог, участник более двадцати персональных и множества групповых выставок. Его работы экспонировались в России, Норвегии и США, однако в стенах Белинки художник представит свои произведения впервые.
Официальное открытие выставки запланировано на завтра, 9 октября, в 18.00.
