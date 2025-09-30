В Екатеринбурге проходит гастрономический фестиваль «Новые имена»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге проходит ежегодный ресторанный фестиваль «Новые имена», который организует Российская ресторанная премия. Его участниками становятся заведения, открывшиеся за последние полтора года, сообщили организаторы.С 1 по 15 октября гости фестиваля смогут попробовать дегустационные сеты из четырёх и более блюд в 500 ресторанах по всей России, включая 12 заведений Екатеринбурга. Стоимость сетов в городе начинается от 1790 рублей.К участию в проекте допускаются рестораны, открывшиеся не ранее марта 2024 года. Фестиваль призван познакомить гостей с новыми гастрономическими площадками и молодыми шеф-поварами, работающими в разных городах страны.