Свердловская филармония признана самым посещаемым учреждением по «Пушкинской карте» в области

Свердловская государственная филармония стала самым посещаемым учреждением культуры региона по итогам 2024 года среди пользователей «Пушкинской карты». Об этом сообщил телеграм-канал губернатора региона Дениса Паслера.Накануне коллектив филармонии получил премию Министерства культуры России на сцене Большого театра в Москве. Как отметил губернатор, награда стала результатом грамотной политики учреждения. Почти все концерты филармонии доступны для посещения по «Пушкинской карте».Программа, действующая для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, позволяет бесплатно посещать концерты, спектакли, выставки и кино за счёт государственных средств. Сейчас в Свердловской области к ней подключено около 1,4 тысячи учреждений культуры, а только за последний год их число увеличилось на 83.С момента запуска программы в 2021 году жители региона воспользовались «Пушкинской картой» более миллиона раз.