Два проекта «УГМК-Застройщика» в Екатеринбурге получили градостроительный «Оскар»

14.22 Пятница, 3 октября 2025
Фото: «УГМК-Застройщик»
На Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards отметили два проекта, которые возвёл в Екатеринбурге «УГМК-Застройщик».

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе компании-застройщика, всего в оргкомитет поступило 206 проектов из 12 регионов России, из которых было отобрано 96 проектов, представленных в 19 номинациях.

За лучший дизайн интерьера в общественном пространстве отметили гастромолл «Главный» от «УГМК-Застройщик».


Фото: «УГМК-Застройщик»


«Для комфортного пребывания гостей здесь минимизирован уровень визуального шума, который характерен для большинства фудкортов. Стиль интерьеров очень натуральный, фактурный, отражающий самобытность региона. Гости здесь могут полюбоваться парящим садом. Маленькие зеленые островки из живых растений стали настоящим украшением гастрономического пространства»,

– описали дизайн торгового центра в компании.


Вторым проектом стал жилой комплекс «Никольский», который застройщик сейчас возводит на перекрёстке улиц Белинского и Фурманова. Награду за него получило проектное бюро «ИнПАД» как за лучшее инженерное решение.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
