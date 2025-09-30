Свердловский театр драмы отмечает юбилей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 2 октября, у Свердловского драматического театра пусть не круглый, но весьма солидный юбилей. Он начал функционировать в этот день 95 лет назад.Создание драматического театра стало важнейшей вехой в истории Урала: до этого (в том числе, и в царском Екатеринбурге) не существовало постоянного драматического театра, хотя интерес к сценическому искусству горожане проявляли давно. Ещё в 1843 году первая профессиональная труппа Петра Соколова добилась успеха у местной публики. Тогда горожане решили построить первый городской театр, и в 1847 году при поддержке купцов открылось здание, известное сегодня как «Колизей». В начале XX века спектакли также ставили в Верх-Исетском Народном доме, рассчитанном на 1100 мест. Однако лишь в 1930 году было принято решение о создании стационарного драматического театра.По инициативе театрального деятеля Моисея Шлуглейта была сформирована новая труппа — 87 человек, о чём летом 1930-го объявила газета «Уральский рабочий». Театр разместили на улице Вайнера, 10, в перестроенном магазине купца Второва. Первой премьерой стала пьеса Всеволода Вишневского «Первая Конная» в постановке Павла Рудина. В первом сезоне зрителям показали девять спектаклей, в том числе произведения классика Александра Островского. До 1931 года театр входил в объединение с Оперным и ТЮЗом.Только в 1990 году труппа переехала в новое здание на Октябрьской площади — часть крупного градостроительного ансамбля. Старое же здание на Вайнера после переезда недолго пустовало и вскоре сгорело. На его месте сегодня находится торговый центр «Успенский».Свердловский театр драмы сегодня — это и важная культурная «точка» города (без которой местную культуру уже и не представишь), и один из архитектурных символов Екатеринбурга.