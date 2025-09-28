Возрастное ограничение 18+
Танцевальный перформанс оживит героев «Мастерской яблоневых грёз» в саду Казанцева
Фото: OKOLO dancecompany
В ближайшее воскресенье, 5 октября, в Саду Дмитрия Казанцева в Екатеринбурге состоится премьера танцевального перформанса «Следы на земле» от коллектива OKOLO dancecompany. Проект вдохновлён художественной вселенной Максима Якушёнка «Уральская чудь», созданной в рамках спецпроекта «Мастерская яблоневых грёз».
Исполнители перенесут зрителей в мир фантастических существ художника — землехватов, цветоносцев и других персонажей. Каждый танцор представит свой образ на отдельной площадке сада, превращая пространство в живую карту, где можно наблюдать за параллельными этюдами. Артисты попробуют примерить на себя роли мифических существ и показать, какими они могли бы предстать в человеческом облике.
Зрителей ждёт серия танцевальных миниатюр, основанных на образах и идеях проекта «Мастерская яблоневых грёз», который был запущен в Саду этим летом. Как видим, уж осень, а спецпроект только разрастается новыми акциями.
Показ начнётся в 14.00, а после него состоится открытое обсуждение с участниками OKOLO dancecompany. Модерировать встречу будет куратор проекта Арина Воробьёва. Чтобы попасть на перформанс и обсуждение, достаточно пройти регистрацию.
«Мастерская яблоневых грёз» является сателлитом выставки «Утопия, Аркадия и реальность» Уральского филиала ГМИИ имени А. Пушкина и предлагает переосмысление утопической идеи сада как пространства творчества.
