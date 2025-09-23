Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцам покажут первый цветной шедевр Федерико Феллини
Кадр из фильма «Джульетта и духи»
В третий день октября в Ельцин-центре продолжат знакомить екатеринбуржцев с шедеврами великого итальянского режиссёра Федерико Феллини. На сей раз это будет отреставрированная по последним технологиям картина «Джульетта и духи».
Показ «Джульетты и духов» приурочен к 60-летию премьеры этой культовой ленты, впервые представленной публике в 1965 году на Венецианском кинофестивале. Картина стала первым опытом Феллини в работе с цветом. В отличие от его известных черно-белых фильмов, «Джульетта и духи» погружает зрителя в яркий, почти фантастический мир. Сам режиссёр отмечал, что во сне цвет способен передавать чувства и идеи сильнее любых слов.
В центре сюжета – история порядочной синьоры Джульетты и её мужа Джорджо, оказавшихся на грани семейного кризиса. Супруг увлечён молодой моделью и собирается отправиться с ней в романтическое путешествие, оставив жену наедине с её сомнениями и внутренними переживаниями. В поисках выхода Джульетта обращается к миру фантазий и духов, которые являются к ней во сне и наяву.
Главную роль исполнила Джульетта Мазина — жена и муза Феллини, с которой его связывали полвека совместной жизни и творчества. Картина стала не только художественным экспериментом режиссёра, но и личным высказыванием о браке, верности и испытаниях чувств.
Фильм удостоился международного признания. Он получил «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм, премии «Серебряная лента» за работу оператора, художника и лучшую женскую роль второго плана, а также итальянскую награду «Давид ди Донателло» за игру Джульетты Мазины. Художник по костюмам Пьеро Герарди был номинирован на две премии «Оскар».
Показ пройдет на итальянском языке с русскими субтитрами. Начало сеанса в 19.30.
Показ «Джульетты и духов» приурочен к 60-летию премьеры этой культовой ленты, впервые представленной публике в 1965 году на Венецианском кинофестивале. Картина стала первым опытом Феллини в работе с цветом. В отличие от его известных черно-белых фильмов, «Джульетта и духи» погружает зрителя в яркий, почти фантастический мир. Сам режиссёр отмечал, что во сне цвет способен передавать чувства и идеи сильнее любых слов.
В центре сюжета – история порядочной синьоры Джульетты и её мужа Джорджо, оказавшихся на грани семейного кризиса. Супруг увлечён молодой моделью и собирается отправиться с ней в романтическое путешествие, оставив жену наедине с её сомнениями и внутренними переживаниями. В поисках выхода Джульетта обращается к миру фантазий и духов, которые являются к ней во сне и наяву.
Главную роль исполнила Джульетта Мазина — жена и муза Феллини, с которой его связывали полвека совместной жизни и творчества. Картина стала не только художественным экспериментом режиссёра, но и личным высказыванием о браке, верности и испытаниях чувств.
Фильм удостоился международного признания. Он получил «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм, премии «Серебряная лента» за работу оператора, художника и лучшую женскую роль второго плана, а также итальянскую награду «Давид ди Донателло» за игру Джульетты Мазины. Художник по костюмам Пьеро Герарди был номинирован на две премии «Оскар».
Показ пройдет на итальянском языке с русскими субтитрами. Начало сеанса в 19.30.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге пройдёт Неделя глухих
28 сентября 2025
28 сентября 2025
В Екатеринбурге стартует фестиваль дебютов «Одна шестая»
24 сентября 2025
24 сентября 2025