В первые дни октября в Свердловской облбиблиотеке пройдёт масштабная «читальная» акция

С 2 по 4 октября в Свердловской области пройдёт масштабная акция тотального чтения. В этом году «День чтения» посвящён двум важным юбилеям: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Главная тема акции — «Память, застывшая в строках», а девиз — «Читать, чтобы помнить!».На протяжении трёх дней любители чтения смогут погрузиться в историю страны через книги, поэзию и живое общение с писателями, литературоведами, журналистами и путешественниками. В программе — дискуссии, встречи с авторами, лекции и спектакли. Особое место уделено памяти о подвиге народа в годы войны и роли литературы в сохранении исторической правды.Откроется акция 2 октября записями «ЛитАрхива» — юбилейной коллекции видеочтений уральских писателей и поэтов. В этот же день состоится лекция о поэтических маршрутах Сергея Есенина, патриотические чтения «Чудо русской поэзии: связь поколений» и постановка «Беседы в вагоне» по воспоминаниям о фронтовых годах. Вечером пройдёт встреча с писателем Натальей Салтановой и лекция путешественника Алексея Слепухина о вкладе народа манси в Победу.На следующий день акцент будет сделан на творчестве Альберта Лиханова, классика детской литературы и защитника прав детей. Его жизнь и книги представят в Белинке на встрече «Альберт Лиханов: рыцарь детства». Вечером пройдет презентация новых произведений участников «Лаборатории имени Алексея Решетова».Заключительный день, 4 октября, завершится поэтическим вечером «Есенина поёт нам осень», где стихи поэта прозвучат на разных языках мира. Кроме того, гостей ждёт выставка «Писатели на войне и о войне».«День чтения» проводится в регионе с 2015 года. Ежегодно он собирает тысячи участников.