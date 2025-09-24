Возрастное ограничение 18+
Парк Сказов объявил конкурс концепта чучела для Масленицы в 2026 году
Фото предоставлено Парком Сказов
Команда «Парка Сказов» объявила конкурс на концепт чучела, который создадут для Масленицы в 2026 году.
Для участия нужно придумать дизайн чучела, отражающего культуру славянских народов, былин и мифов. При этом нужно учесть, чтобы конструкция была прочной и устойчивой – такой, которая выдержит разные погодные условия.
Заявки с концептами принимают до 31 октября.
Авторов лучших работ обещают наградить благодарственными письмами, а победителя – сертификатом на 50 тысяч рублей на услуги парка. Его объявят 15 ноября.
Познакомиться с положением и формой заявки конкурса можно тут.
«Цель конкурса – повысить интерес жителей области к фольклорной культуре, расширить их знания о народных обычаях, ритуалах и торжествах, а также стимулировать совместную творческую деятельность семей различного возраста»,
– пояснили в «Парке Сказов».
